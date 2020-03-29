Россиянам советуют ходить в магазин в перчатках

Чтобы не подхватить вирус COVID-19, в продуктовые магазины лучше ходить в перчатках. Так советует президент «Национальной медицинской палаты» Леонид Рошаль. Рекомендации доктора публикует « РИА Новости ».

Леонид Рошаль советует россиянам обязательно обрабатывать смартфоны антисептиком и держаться в полутора-двух метрах от людей. Однако, по его словам, даже при соблюдении всех мер гигиены полностью избавиться от угрозы коронавируса сегодня уже невозможно.

«В магазинах используйте перчатки, когда берете тележку. В общественных туалетах используйте салфетки или кусочек туалетной бумаги, когда нужно спустить воду или открыть дверь. Мыть руки или обрабатывать руки и телефоны специальным антисептиком — особо важное правило, его следует соблюдать неукоснительно», — советует доктор.

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