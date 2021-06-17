Россиянам предлагают смотреть порно через госуслуги

Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ), подведомственный Роскомнадзору, предложил ужесточить доступ к порнографии в интернете и подготовил ряд предложений. Одно из них — доступ к пикантным видео через госуслуги.

ГРЧЦ предлагает разделить контент на «незаконный» и «не запрещенный законом». Доступ ко второму контенту предлагают давать только совершеннолетним, которые подтвердят свой возраст через портал госуслуг.

Незаконным контентом хотят признать детскую порнографию и оскорбительную, например, показ изнасилования, пишет «Коммерсант».

Совершеннолетние смогут смотреть материалы, представляемые в виде «натуралистических изображений или описаний половых органов совершеннолетнего человека и/или полового сношения либо сопоставимого с половым сношением действия сексуального характера с участием совершеннолетних людей с их согласия».

Что делать с «незаконными» роликами, в ГРЧЦ не сообщили.