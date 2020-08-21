Россиянам рассказали, почему нельзя покупать колбасу ядерно-розового цвета

Соломатина отметила, что раньше колбаса содержала в себе весь спектр полезных веществ, но со временем туда стали добавлять консерванты, красители и усилители вкуса. Однако теоретически можно сделать полезную колбасу.

«Такая колбаса будет сделана из натурального мяса, ее нельзя будет долго хранить. На практике такие колбасы, к сожалению, будут очень дорого стоить. В массовой широкой продаже полезную колбасу найти достаточно сложно, разве что в специализированных магазинах», — отметила диетолог.