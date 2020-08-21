Россиянам рассказали, почему нельзя покупать колбасу ядерно-розового цвета

Соломатина отметила, что раньше колбаса содержала в себе весь спектр полезных веществ, но со временем туда стали добавлять консерванты, красители и усилители вкуса. Однако теоретически можно сделать полезную колбасу.
«Такая колбаса будет сделана из натурального мяса, ее нельзя будет долго хранить. На практике такие колбасы, к сожалению, будут очень дорого стоить. В массовой широкой продаже полезную колбасу найти достаточно сложно, разве что в специализированных магазинах», — отметила диетолог.
Эксперт рассказала, какие колбасы считаются наименее вредными — копченая колбаса не подойдет, поскольку копчение повышает риски возникновения канцерогенов.
«Лучше выбрать колбасу типа бастурмы, которая сделана методом прессования, сыровяленую колбасу. Полезнее съесть мало сыровяленой колбасы, чем много варено-копченой или сырокопченой. Между вареной колбасой и бужениной выбирайте буженину, либо делайте ее сами в духовке», — посоветовала эксперт.
Также Соломатина рассказала, на что обратить внимание при выборе колбасы.
«Нужно смотреть, чтобы в составе присутствовало мясо. Старайтесь избегать вкусовых добавок — если они есть, значит, производитель хочет что-то скрыть или что-то не добавил», — отметила диетолог.
При этом важно, чтобы колбаса была не ядерно-розового цвета, потому что это означает, что в изделии много нитрита, который имеет особенность переходить в канцероген.