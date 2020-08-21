Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
21 августа 17°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Здоровье

Россиянам рассказали, почему нельзя покупать колбасу ядерно-розового цвета

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала в интервью радио Sputnik, что колбаса не ассоциируется с полезным питанием, но ее можно сделать менее вредной.

Колбаса.
Колбаса.
СС0

Соломатина отметила, что раньше колбаса содержала в себе весь спектр полезных веществ, но со временем туда стали добавлять консерванты, красители и усилители вкуса. Однако теоретически можно сделать полезную колбасу.

«Такая колбаса будет сделана из натурального мяса, ее нельзя будет долго хранить. На практике такие колбасы, к сожалению, будут очень дорого стоить. В массовой широкой продаже полезную колбасу найти достаточно сложно, разве что в специализированных магазинах», — отметила диетолог.

Эксперт рассказала, какие колбасы считаются наименее вредными — копченая колбаса не подойдет, поскольку копчение повышает риски возникновения канцерогенов.

Нож и колбаса.
Нож и колбаса.
СС0

«Лучше выбрать колбасу типа бастурмы, которая сделана методом прессования, сыровяленую колбасу. Полезнее съесть мало сыровяленой колбасы, чем много варено-копченой или сырокопченой. Между вареной колбасой и бужениной выбирайте буженину, либо делайте ее сами в духовке», — посоветовала эксперт.

Также Соломатина рассказала, на что обратить внимание при выборе колбасы.

«Нужно смотреть, чтобы в составе присутствовало мясо. Старайтесь избегать вкусовых добавок — если они есть, значит, производитель хочет что-то скрыть или что-то не добавил», — отметила диетолог.

При этом важно, чтобы колбаса была не ядерно-розового цвета, потому что это означает, что в изделии много нитрита, который имеет особенность переходить в канцероген.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость