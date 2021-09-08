Россияне подали коллективный иск против решения об обязательной вакцинации

Октябрьский районный суд Самары принял к рассмотрению коллективный иск 75 жителей региона, которые обжаловали решение главного санитарного врача региона об обязательной вакцинации от коронавируса.

Одна из подписавших иск пояснила 63.ru, что ее обязали привиться на работе под угрозой отстранения.

«Но я не хочу этого делать, и это мой выбор. Я не уверена в безопасности вакцин, в их эффективности. С результатами исследований я также не ознакомлена. Да и мой профиль деятельности в компании не предусматривает тесных контактов с людьми. Следовательно, риска заражения также нет. У меня должен быть выбор!» — заявила женщина.

По мнению горожанки, постановление Роспотребнадзора ограничивает ее права. Она опасается, что даже при собеседовании на новое место у нее также могут потребовать справку о прививке.

Среди тех, кто обратился в суд, есть работники РЖД, самарского метрополитена и поликлиник.

Что произошло

В июле руководитель регионального управления Роспотребнадзора Светлана Архипова подписала постановление о проведении прививочной кампании от коронавируса для определенных групп работников, в том числе сотрудников образовательных учреждений, медицинских организаций, предприятий социальной сферы и сферы обслуживания, а также гражданских служащих.

Вакцинация. CC0

За отказ работодатель может отстранить от работы, пишет «Росбалт».

Первый компонент любой из вакцин необходимо было ввести до 7 августа, а второй — до 1 сентября. Самого работодателя, если на предприятии привито меньше 60% сотрудников, ждет административное наказание.

Президент о вакцинации

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что никого принуждать к вакцинации нельзя, тем более угрожать увольнением.

«Я вновь подчеркну: никого принуждать здесь, конечно, не нужно. Тем более недопустимо давление, после которого люди могут потерять работу, надо уметь убеждать в необходимости сделать прививку, настойчиво, уважительно, хочу это подчеркнуть, уважительно к людям, убеждать в необходимости это сделать, разъяснять, насколько важно сделать прививку для того, чтобы сохранить собственную жизнь, здоровье, защитить своих близких, показывать, что вакцина эта действительно работает, снижает риски осложнений», — сказал он.

Пилоты

Между тем российская авиакомпания отстранила от работы пилотов, которые не привились от ковида. Шесть пилотов «Аэрофлота» отправили в отпуск без сохранения зарплаты после отказа сделать прививку от коронавируса.

В Шереметьевском профсоюзе летного состава тем временем отметили, что в отношении непривитых пилотов издаются приказы об отстранении от работы без сохранения содержания, «хотя никто не обязывал работодателя применять такие меры».