Россияне подали коллективный иск против решения об обязательной вакцинации

Одна из подписавших иск пояснила 63.ru, что ее обязали привиться на работе под угрозой отстранения.
«Но я не хочу этого делать, и это мой выбор. Я не уверена в безопасности вакцин, в их эффективности. С результатами исследований я также не ознакомлена. Да и мой профиль деятельности в компании не предусматривает тесных контактов с людьми. Следовательно, риска заражения также нет. У меня должен быть выбор!» — заявила женщина.
По мнению горожанки, постановление Роспотребнадзора ограничивает ее права. Она опасается, что даже при собеседовании на новое место у нее также могут потребовать справку о прививке.
Среди тех, кто обратился в суд, есть работники РЖД, самарского метрополитена и поликлиник.
Что произошло
В июле руководитель регионального управления Роспотребнадзора Светлана Архипова подписала постановление о проведении прививочной кампании от коронавируса для определенных групп работников, в том числе сотрудников образовательных учреждений, медицинских организаций, предприятий социальной сферы и сферы обслуживания, а также гражданских служащих.
За отказ работодатель может отстранить от работы, пишет «Росбалт».
Первый компонент любой из вакцин необходимо было ввести до 7 августа, а второй — до 1 сентября. Самого работодателя, если на предприятии привито меньше 60% сотрудников, ждет административное наказание.
Президент о вакцинации
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что никого принуждать к вакцинации нельзя, тем более угрожать увольнением.
«Я вновь подчеркну: никого принуждать здесь, конечно, не нужно. Тем более недопустимо давление, после которого люди могут потерять работу, надо уметь убеждать в необходимости сделать прививку, настойчиво, уважительно, хочу это подчеркнуть, уважительно к людям, убеждать в необходимости это сделать, разъяснять, насколько важно сделать прививку для того, чтобы сохранить собственную жизнь, здоровье, защитить своих близких, показывать, что вакцина эта действительно работает, снижает риски осложнений», — сказал он.
Пилоты
Между тем российская авиакомпания отстранила от работы пилотов, которые не привились от ковида. Шесть пилотов «Аэрофлота» отправили в отпуск без сохранения зарплаты после отказа сделать прививку от коронавируса.
В Шереметьевском профсоюзе летного состава тем временем отметили, что в отношении непривитых пилотов издаются приказы об отстранении от работы без сохранения содержания, «хотя никто не обязывал работодателя применять такие меры».