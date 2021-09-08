8 сентября 23°C
Коронавирус
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Здоровье

Россияне подали коллективный иск против решения об обязательной вакцинации

Октябрьский районный суд Самары принял к рассмотрению коллективный иск 75 жителей региона, которые обжаловали решение главного санитарного врача региона об обязательной вакцинации от коронавируса.

Вакцина.
Вакцина.
ССО.

Одна из подписавших иск пояснила 63.ru, что ее обязали привиться на работе под угрозой отстранения.

«Но я не хочу этого делать, и это мой выбор. Я не уверена в безопасности вакцин, в их эффективности. С результатами исследований я также не ознакомлена. Да и мой профиль деятельности в компании не предусматривает тесных контактов с людьми. Следовательно, риска заражения также нет. У меня должен быть выбор!» — заявила женщина.

По мнению горожанки, постановление Роспотребнадзора ограничивает ее права. Она опасается, что даже при собеседовании на новое место у нее также могут потребовать справку о прививке.

Среди тех, кто обратился в суд, есть работники РЖД, самарского метрополитена и поликлиник.

Что произошло

В июле руководитель регионального управления Роспотребнадзора Светлана Архипова подписала постановление о проведении прививочной кампании от коронавируса для определенных групп работников, в том числе сотрудников образовательных учреждений, медицинских организаций, предприятий социальной сферы и сферы обслуживания, а также гражданских служащих.

Вакцинация.
Вакцинация.
CC0

За отказ работодатель может отстранить от работы, пишет «Росбалт».

Первый компонент любой из вакцин необходимо было ввести до 7 августа, а второй — до 1 сентября. Самого работодателя, если на предприятии привито меньше 60% сотрудников, ждет административное наказание.

Президент о вакцинации

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что никого принуждать к вакцинации нельзя, тем более угрожать увольнением.

«Я вновь подчеркну: никого принуждать здесь, конечно, не нужно. Тем более недопустимо давление, после которого люди могут потерять работу, надо уметь убеждать в необходимости сделать прививку, настойчиво, уважительно, хочу это подчеркнуть, уважительно к людям, убеждать в необходимости это сделать, разъяснять, насколько важно сделать прививку для того, чтобы сохранить собственную жизнь, здоровье, защитить своих близких, показывать, что вакцина эта действительно работает, снижает риски осложнений», — сказал он.

Пилоты

Между тем российская авиакомпания отстранила от работы пилотов, которые не привились от ковида. Шесть пилотов «Аэрофлота» отправили в отпуск без сохранения зарплаты после отказа сделать прививку от коронавируса.

В Шереметьевском профсоюзе летного состава тем временем отметили, что в отношении непривитых пилотов издаются приказы об отстранении от работы без сохранения содержания, «хотя никто не обязывал работодателя применять такие меры».

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость