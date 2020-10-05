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Здоровье

Россияне рассказали об уровне здравоохранения

Большинство россиян недовольны уровнем здравоохранения в своих регионах, свидетельствуют данные опроса, проведенного партией власти, сообщает РИА Новости.

Медицина. Лечение.
Медицина. Лечение.
pixabay.com

Так, 21% респондентов заявили, что удовлетворены уровнем медицины, 79% опрошенных заявили об обратном.

Среди недостатков граждане называли заметное подорожание лекарств, а также поборы за оказание официально бесплатных услуг.

12% россиян признались, что не доверяют государственным поликлиникам и посещают только платные лечебные учреждения, пишет Lenta.ru.

Результаты опроса «Единая Россия» передаст министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко.

Ранее депутат от ЕР Наталья Плотникова рассказала губернатору Красноярского края о состоянии медицины.

Плотникова проживает в Норильске и представляет интересы жителей в местном горсовете. По ее мнению, больницы не могут обеспечить даже элементарное лечение пациентам в нынешней ситуации.

Депутат подчеркнула, что теперь жалеет, что голосовала за передачу местного здравоохранения в подчинение краевым властям. Все уже дошло до того, что в местном госпитале нет КТ, поэтому всех вынуждены возить в платные клиники.

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