«Это не просто в баночку ходить мочиться»: депутат от ЕР рассказала губернатору о состоянии медицины

Плотникова проживает в Норильске и представляет интересы жителей в местном горсовете. По ее мнению, больницы не могут обеспечить даже элементарное лечение пациентам в нынешней ситуации.

Она рассказала, что сама находится в «красной зоне», поскольку болеет коронавирусом. Более того, от этой инфекции скончался ее сын.

Депутат подчеркнула, что теперь жалеет, что голосовала за передачу местного здравоохранения в подчинение краевым властям. Все уже дошло до того, что в местном госпитале нет КТ, поэтому всех вынуждены возить в платные клиники.

«Если бы медицина была муниципальной, то мы бы смогли подхватить своим финансированием и убрать те огрехи, которые на сегодняшний день есть. А это не просто недочеты, это не просто в баночку стеклянную ходить мочиться. Дожили до этого. Это отсутствие элементарных первоочередных вещей: КТ, отсасыватели — когда человек лежит на ИВЛ, а у него отсасывателя нет — препараты, морфин, антибиотики. Город не может помочь, а край не помогает», — возмущается Плотникова.

Она обратилась к губернатору с просьбой задуматься над оснащением больниц, поставкой препаратов в больницы, обеспечением всех медицинских сотрудников — это в первую очередь.

«И второе: я вас умоляю, издайте закон о делегировании полномочий в город. От этого выиграют только те, для кого медицина работает», — уверена Плотникова.

Депутат также отметила, что ранее «Норникель» предлагал выделить местным больницам деньги на закупку важного оборудования — необходим был только список. Но что-то пошло не так.

Все привело к тому, подчеркнула депутат, что людей отправляют лечиться дома, а сидят они там до тех пор, пока не перестают дышать и «не понимают от чего они начинают задыхаться». И только на этой стадии «подхватываются медики».

Напомним, в соседней Томской области не хватает бригад скорой медпомощи для транспортировки пациентов с коронавирусом, поэтому начали набирать «вчерашних студентов».

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