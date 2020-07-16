В регионе набирают «студентов» из-за нехватки бригад скорой помощи для перевозки зараженных

Об этом сообщил вице-губернатор Томской области Иван Деев. Он отметил, что люди с подтвержденной инфекцией вынуждены долго ждать «скорую помощь» из-за недостатка кадров, но эта проблема решается.
«Что касается неотложной помощи и транспортировки пациентов с COVID-19, да, есть задержки. Мы разговаривали с главврачом „скорой помощи“, он забрал к себе на работу весь выпуск базового медицинского колледжа», — сказал Деев.
Он подчеркнул, что медики уже проходят процедуру оформления, в ближайшее время они смогут пополнить бригады.
«Сначала они будут работать с теми специалистами, которые давно работают, затем будут ездить на простые неотложные вызовы. Машин хватает», — пояснил вице-губернатор.
По данным на 15 июля, в Томской области зарегистрировали 3 173 случая заражения коронавирусной инфекцией.
Напомним, накануне в Томской области разразился скандал из-за публикации в соцсетях фото с телами людей из местного морга. Накануне губернатор региона обвинил СМИ в желании «шокировать посильнее».