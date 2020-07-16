В регионе набирают «студентов» из-за нехватки бригад скорой помощи для перевозки зараженных

Об этом сообщил вице-губернатор Томской области Иван Деев. Он отметил, что люди с подтвержденной инфекцией вынуждены долго ждать «скорую помощь» из-за недостатка кадров, но эта проблема решается.

«Что касается неотложной помощи и транспортировки пациентов с COVID-19, да, есть задержки. Мы разговаривали с главврачом „скорой помощи“, он забрал к себе на работу весь выпуск базового медицинского колледжа», — сказал Деев.