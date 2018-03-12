Россияне стали чаще умирать от неизвестных болезней

В России с 2012 года снизилось число смертей из-за заболеваний, на которых президент РФ поручил сосредоточиться в рамках "майских указов". При этом увеличилось количество смертей россиян от редких болезней и неустановленных причин, пишут "Ведомости" со ссылкой на аналитиков Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ РАНХиГС, их слова подтверждаются данными Росстата.
Согласно поручению главы государства, к 2018 году должна была снизиться младенческая смертность, а также смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, рака, туберкулеза, ДТП. Согласно статистике, количество смертей от этих заболеваний действительно снизилось, но увеличилось от достаточно редких, например, из-за болезней нервной, эндокринной и мочеполовой систем, а также психических расстройств и поведения.
В Минздраве утверждают, что тенденция связана с изменением правил кодирования болезней. Однако научный сотрудник РАНХиГС Рамиля Хасанова сомневается, что дело только в этом. По ее словам, вероятно, некоторые сердечно-сосудистые заболевания кодируются как "прочие": например, алкогольную миопатию или сосудистый паркинсонизм можно записать как болезни нервной системы.
Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович признает, что манипуляции статистикой смертности существуют. Смертность от сердечно-сосудистых проблем так стремительно снижается, потому что таргетируется указами: неудивительно, что заболевания стали перекидывать и записывать не причину, а повод, отмечает она, пишет "Росбалт". Если человек умер от закупорки сосудов на фоне болезни эндокринной системы, можно зафиксировать смерть как от сердечно-сосудистого заболевания, так и от эндокринного, приводит она пример, — в зависимости от того, какое руководящее указание сейчас важнее.
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