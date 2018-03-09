Здоровье

Почему жители мегаполисов чаще страдают кожными заболеваниями

Вчера, 19:59.
Здоровье

Ученые из Южной Кореи выяснили, почему жители крупных городов чаще страдают кожными заболеваниями, чем жители деревень. Причиной может быть загрязнение воздуха. В то же время не до конца был ясен механизм, вызывающий кожные болезни, к примеру, дерматит, пишет "Лента".

Как ухаживать за кожей в жару.
Как ухаживать за кожей в жару. Фото : опубликовано на yapokupayu.ru.

Исследователи проанализировали жизнь микроорганизмов, обитающих в коже человека. Для этого они взяли мазки у 231 женщины из пяти китайских городов. Три города считаются большими, два других — мегаполисами.

У последних микроорганизмы отличаются меньшим разнообразием и количеством, чем у тех, кто живет просто в крупных городах. Таким образом ученые пришли к выводу, что большое разнообразие микроорганизмов и их высокое число в коже человека защищают кожу от различных заболеваний.

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