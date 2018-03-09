Здоровье

Доказано: виноград и какао могут противостоять мощным вирусам

Вчера, 18:02.
Здоровье

Два лакомства — виноград и какао — это мощные антивирусные продукты. Ученые из США выделили из них фенольное соединение ресвератрол и доказать, что оно способно противостоять даже мощным вирусам, пишет newsyou.info.

Виноград.
Виноград. Фото : Анна Зайкова.

Ресвератрол — это вещество, которое растения выделяют для защиты от паразитов. Ученые полагают, что в будущем ресвератрол будут использовать в медицинских целях.

Пока же эксперименты показали, что оно предотвращает развитие корьевой оспы.

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