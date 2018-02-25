Новосибирские хирурги спасли трехлетнюю жительницу Алтая

В Национальном медицинском исследовательском центре имени академика Мешалкина в Новосибирске успешно прооперировали трехлетнюю Леру Фликову из Горно-Алтайска. На ее лечение собирали деньги Российский фонд помощи и Vesti.ru, сообщают Новости Горного Алтая.
Девочке сделали эндоваскулярное закрытие дефекта межпредсердной перегородки окклюдером. Работа сердечно-сосудистой системы восстановлена, ребенок чувствует себя хорошо, говорится в сообщении Российского фонда помощи. Юлия, мама Леры, благодарит всех откликнувшихся за помощь.
В один год девочке поставили диагноз: порок сердца – дефект межпредсердной перегородки. Новосибирские специалисты подтвердили диагноз, кроме того, у дочки обнаружили начальные признаки легочной гипертензии.
Операцию провели за счет госбюджета щадящим способом. Но надо было оплатить расходные материалы и специальный имплант — окклюдер, которым закроют дефект. По словам мамы девочки, расходники и окклюдер стоили очень дорого, и семье было не осилить такую сумму. Юлия живет с дочкой вдвоем, зарплата у нее небольшая, а отец Леры выдает не более двух тысяч рублей в месяц.
На оплату требовалось 284 270 рублей. В течение нескольких дней было собрано почти 316 тыс. Оставшаяся сумма пойдет на оказание помощи другим остронуждающимся.
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