Новосибирские хирурги спасли трехлетнюю жительницу Алтая

Девочке сделали эндоваскулярное закрытие дефекта межпредсердной перегородки окклюдером. Работа сердечно-сосудистой системы восстановлена, ребенок чувствует себя хорошо, говорится в сообщении Российского фонда помощи. Юлия, мама Леры, благодарит всех откликнувшихся за помощь.

В один год девочке поставили диагноз: порок сердца – дефект межпредсердной перегородки. Новосибирские специалисты подтвердили диагноз, кроме того, у дочки обнаружили начальные признаки легочной гипертензии.

Операцию провели за счет госбюджета щадящим способом. Но надо было оплатить расходные материалы и специальный имплант — окклюдер, которым закроют дефект. По словам мамы девочки, расходники и окклюдер стоили очень дорого, и семье было не осилить такую сумму. Юлия живет с дочкой вдвоем, зарплата у нее небольшая, а отец Леры выдает не более двух тысяч рублей в месяц.

На оплату требовалось 284 270 рублей. В течение нескольких дней было собрано почти 316 тыс. Оставшаяся сумма пойдет на оказание помощи другим остронуждающимся.