Эксперты будут проверять качество лечения россиян

В 2018 году в страховых организациях начнут работать эксперты по оценке качества оказания медпомощи. Они будут мотивировать пациентов выполнять рекомендации врача по результатам диспансеризации, проверять своевременность диспансерного наблюдения, контролировать плановые госпитализации и диагностические мероприятия. Об этом сообщила председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Наталья Стадченко, пишет "Российская газета".
По словам Стадченко, для улучшения работы в этом направлении создадут институт страховых представителей трех уровней. К первому относятся колл-центры, ко второму — специалисты, работающие со сложными обращениями, требующими помощи человеку в организации оказания медпомощи. Эти специалисты вместе с медицинскими организациями организуют и контролируют прохождение диспансеризации, проводят опросы населения.
В этом году начнут работать страховые представители третьего уровня — эксперты по оценке качества оказания медпомощи. Сейчас в этой системе работает более восьми тысяч страховых представителей, которые прошли специальную подготовку.
Экспертами будут специалисты по своему клиническому профилю со стажем работы не менее 10 лет, в том числе имеющие ученые степени, отметила Стадченко.
Напомним, ранее фракция КПРФ внесла в Госдуму законопроект об удалении страховых компаний из системы обязательного медицинского страхования.
Справка
Сейчас права застрахованных пациентов защищают 44 страховые медорганизации, которые имеют 254 филиала во всех регионах страны.
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