Эксперты будут проверять качество лечения россиян

По словам Стадченко, для улучшения работы в этом направлении создадут институт страховых представителей трех уровней. К первому относятся колл-центры, ко второму — специалисты, работающие со сложными обращениями, требующими помощи человеку в организации оказания медпомощи. Эти специалисты вместе с медицинскими организациями организуют и контролируют прохождение диспансеризации, проводят опросы населения.

В этом году начнут работать страховые представители третьего уровня — эксперты по оценке качества оказания медпомощи. Сейчас в этой системе работает более восьми тысяч страховых представителей, которые прошли специальную подготовку.

Экспертами будут специалисты по своему клиническому профилю со стажем работы не менее 10 лет, в том числе имеющие ученые степени, отметила Стадченко.

Напомним, ранее фракция КПРФ внесла в Госдуму законопроект об удалении страховых компаний из системы обязательного медицинского страхования.

Справка

Сейчас права застрахованных пациентов защищают 44 страховые медорганизации, которые имеют 254 филиала во всех регионах страны.