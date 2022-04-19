Российские медики заявили о перебоях с поставками расходных материалов

Более половины медицинских работников в России (54,6%) заявили о перебоях с поставками импортных расходных материалов, сообщает « Коммерсант » со ссылкой на опрос сервиса «Актион Медицина».

Согласно исследованию, еще у 34% возникли сложности с поставками также отечественных расходных материалов.

Среднему медперсоналу в настоящее время приходится экономить произведенные за рубежом перчатки (31%), катетеры (22%), бабочки для постоянного внутривенного катетера (17%), а также антисептики (16%), шовный материал (15%), шприцы (13%), маски (10%) и бахилы (6%).

При этом 22% респондентов сказали, что экономить расходные материалы необходимости нет, пишет Газета.Ru.

«38% медиков планируют заменить на российские аналоги импортные перчатки, 25% — дезсредства и антисептики, 24% — шприцы. При этом уже сейчас работают только с российскими производителями 28% опрошенных», — говорится в результатах исследования.

В опросе приняли участие 504 респондента, более половины (50,4%) из которых работают главными или старшими медсестрами, а 22,6% — рядовыми медсестрами.