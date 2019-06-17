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17 июня 19°C

Российские поликлиники получат «звезды» по примеру гостиниц

Поликлиники в России будут сертифицированы — медучреждения получат «звезды», как принято при оценке уровня работы отелей в турбизнесе.

Проект поликлиники.
Проект поликлиники.
altapress.ru

Разделить на категории предполагается учреждения, работающие по проекту «Бережливая поликлиника».

«Поставлена задача брендировать поликлиники, чтобы они были по-настоящему бережливыми, а не просто делали красивую картинку и регистратуру», — цитирует «РГ» замдиректора департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава РФ Эльмиру Вергазову.

На сегодня к проекту присоединилось уже более тысяч медицинских учреждений России, к 2024 году таковых должно быть около 7 тысяч. Утвердить стандарты «Бережливых поликлиник» президент РФ Владимир Путин поручил правительству в феврале, пишет Nation News.

Проект предполагает изменение качества организации работы первичного звена здравоохранения — запись к врачам, график приема пациентов, обустройство внутреннего пространства.

Принципы «Бережливой поликлиники» постепенно начнут внедрять стационары и детские поликлиники. Результат оценки «перестройки» будет виден по тем самым «звездам», пишет ura.ru. Принципы сертификации разрабатывают Минздрав и Росздравнадзор.

Нехватка врачей

Ранее сообщалось, что опрос россиян выявил, каких врачей не хватает в поликлиниках.

Подавляющее большинство россиян (86%) сообщили о нехватке медработников. При этом 53% признались, что неоднократно сталкивались с ситуацией, когда нужного им врача не было в той поликлинике, к которой они прикреплены. Чаще всего респонденты жаловались на отсутствие невролога (33%), офтальмолога (23%), отоларинголога (21%) и уролога (20%).

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