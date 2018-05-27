Российские ученые изобрели напиток, который избавляет от тяги к алкоголю

Питерские ученые создали функциональный напиток, который снижает тягу к алкоголю.
Разработкой напитка занималась команда исследователей из Санкт-Петербургского госуниверситета совместно с коллегами из Института экспериментальной медицины и Университета ИТМО.
Ключевой компонент продукта — экстракт кактуса из южноафриканской пустыни Калахари — подавляет выработку в желудке человека гормона грелина, который также называют "гормоном голода". Это растение часто используют для лечения ожирения, однако выяснилось, что экстракт кактуса способен уменьшать не только пищевую зависимость, но и алкогольную.
"Грелин запускает процессы, которые люди, страдающие алкоголизмом, испытывают во время похмельного синдрома, — головокружение, дрожание конечностей, слабость. Грелин опосредованно воздействует на мозг и приводит к повторному желанию выпить", — объясняет автор идеи магистрант СПбГУ Сергей Ереско.
Исследователи отмечают, что напиток — это самая удобная форма для усвоения организмом всех активных компонентов. Именно в таком виде они быстрее достигают центров головного мозга.
Сергей Ереско рассказал, что уже получает множество заявок от заинтересованных людей, которые надеются найти новое эффективное средство от этой опасной зависимости. Также напиток смогут приобрести специализированные центры, в которых пациенты проходят курсы лечения от алкоголизма.
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