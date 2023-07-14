14 июля
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Здоровье

Российские ученые научились распознавать депрессию по голосу

Специалисты Первого МГМУ им.выяснили, как можно распознавать депрессию по голосу человека. Об этом пишет "Газета.ру".

Телефон.
Телефон.
unsplash.com

Ученые теперь могут распознать депрессивное расстройство по фрагментам речи человека с высокой степенью достоверности.

Специалисты планируют создать приложение на смартфон для дистанционной диагностики.

В перспективе пользователь будет зачитывать несколько фрагментов текста и выполнить задания. Весь тест займет около 10 минут, а алгоритм проанализирует результаты.

При подозрении на депрессию приложение покажет маршрутизацию пациента к врачу. Искусственный интеллект основан на анализе параметров речи здоровых людей и пациентов с депрессией.

Ранее американские ученые доказали, что древние люди были каннибалами.

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