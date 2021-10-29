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Здоровье

Российскими вакцинами от коронавируса заинтересовались талибы*

Министр здравоохранения при правительстве «Талибана (организация запрещена в России)» Каландар Ибад заявил, что талибы заинтересованы в поставках российских вакцин от коронавируса в Афганистан, сообщает ТАСС.

Вакцинация. Спутник V.
Вакцинация. Спутник V.
zdravalt.ru

По его словам, вакцины, которые помогают бороться с пандемией, представляют для нынешнего правительства страны большую ценность.

«Мы заинтересованы в получении вакцины как из России, так из любой другой страны мира, которая пожелает оказать нам содействие в этой области», — сказал он.

Ранее временное правительство Афганистана, сформированное боевиками движения «Талибан», заявило, что обязуется оплатить долг за электричество, которое в страну поставляется из Узбекистана, пишет Газета.Ru.

Умурзаков отметил — Ташкент «ни на один час» не прерывал подачу электричества в Афганистан, и добавил, что поставки будут продолжены.

Поправка

Госдума приняла в первом чтении поправки к закону «О средствах массовой информации», обязывающие СМИ маркировать организации, включенные в единый федеральный список ФСБ, как террористические. До сих пор это требование закона действовало только в отношении экстремистских организаций.

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