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Здоровье

Российский академик выступил за индивидуальный подход к вакцинации от ковида

В вопросе вакцинации от коронавируса необходимо к каждому пациенту подходить индивидуально, заявил «Радио 1» академик РАН, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев.

«КовиВак», вакцина от коронавируса.
«КовиВак», вакцина от коронавируса.
zdravalt.ru

По словам вирусолога, у всех вакцина есть противопоказания, поэтому всегда найдутся люди, для которых прививка может обернуться тяжелыми последствиями.

«Мне кажется, что здесь надо подходить также, как мы подходим ко всем другим вакцинам. У нас же у каждой вакцины есть, противопоказания», — подчеркнул Зверев.

Академик напомнил — в России зарегистрировано четыре вакцины от COVID-19. Он считает, что для каждой из них нужно составить рекомендации, определить кому и какой из них лучше прививаться, пишет News.ru.

Между тем разработчики работают над модификацией ковид-вакцины, чтобы снизить риск побочки. Ученые пытаются выяснить, могут ли потенциальные модификации их вакцин против COVID-19 снизить или устранить риск образования тромбов, связанных с прививками.

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