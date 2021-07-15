Российский академик выступил за индивидуальный подход к вакцинации от ковида

В вопросе вакцинации от коронавируса необходимо к каждому пациенту подходить индивидуально, заявил « Радио 1 » академик РАН, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев.

По словам вирусолога, у всех вакцина есть противопоказания, поэтому всегда найдутся люди, для которых прививка может обернуться тяжелыми последствиями.

«Мне кажется, что здесь надо подходить также, как мы подходим ко всем другим вакцинам. У нас же у каждой вакцины есть, противопоказания», — подчеркнул Зверев.

Академик напомнил — в России зарегистрировано четыре вакцины от COVID-19. Он считает, что для каждой из них нужно составить рекомендации, определить кому и какой из них лучше прививаться, пишет News.ru.

Между тем разработчики работают над модификацией ковид-вакцины, чтобы снизить риск побочки. Ученые пытаются выяснить, могут ли потенциальные модификации их вакцин против COVID-19 снизить или устранить риск образования тромбов, связанных с прививками.