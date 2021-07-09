Российский чиновник посоветовал отказаться от секса после вакцинации

«Я думаю, и это в принципе всем известно, то, что секс — это очень энергозатратное занятие, поэтому мы предупреждаем людей, которые вакцинировались, о том, что повышенные нагрузки, в том числе занятие сексом, не рекомендованы после вакцинации», — отметил Денис Грайфер на брифинге, когда журналисты задали ему прямой вопрос по этой теме.