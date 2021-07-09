Российский чиновник посоветовал отказаться от секса после вакцинации

«Я думаю, и это в принципе всем известно, то, что секс — это очень энергозатратное занятие, поэтому мы предупреждаем людей, которые вакцинировались, о том, что повышенные нагрузки, в том числе занятие сексом, не рекомендованы после вакцинации», — отметил Денис Грайфер на брифинге, когда журналисты задали ему прямой вопрос по этой теме.
Ранее Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для тех, кто недавно привился от коронавируса. Так, федеральное ведомство советует не принимать алкоголь и соблюдать все меры предосторожности до 42 дней после вакцинации.