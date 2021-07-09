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Здоровье

Российский чиновник посоветовал отказаться от секса после вакцинации

Замминистра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер рассказал, что его ведомство рекомендует всем, кто вакцинировался от COVID-19, временно отказаться от секса. Чиновник пояснил, что повышенные нагрузки не рекомендованы после вакцинации, передает РИА Новости.

Вакцина.
Вакцина.
ССО.

«Я думаю, и это в принципе всем известно, то, что секс — это очень энергозатратное занятие, поэтому мы предупреждаем людей, которые вакцинировались, о том, что повышенные нагрузки, в том числе занятие сексом, не рекомендованы после вакцинации», — отметил Денис Грайфер на брифинге, когда журналисты задали ему прямой вопрос по этой теме.

Ранее Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для тех, кто недавно привился от коронавируса. Так, федеральное ведомство советует не принимать алкоголь и соблюдать все меры предосторожности до 42 дней после вакцинации.

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