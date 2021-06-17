Российский государственный телеканал выплатит своим сотрудникам по 57 тысяч рублей за прививку от ковида

Деньги получат те, кто сделает прививку до 10 июля. Сотрудники с антителами к коронавирусу могут рассчитывать на ту же выплату даже если они вакцинируются позже, пишет polit.ru.
«Отдельно отмечу, что все выплаты осуществляются из коммерческих, то есть самостоятельно заработанных, средств», — написала Симоньян.
Привиться своих сотрудников обязало и МИА «Россия сегодня». Генеральный директор этого агентства Дмитрий Киселев не мотивировал работников деньгами, пишет «МБХ медиа».
Цифра
Финансирование RT идет напрямую из бюджета. В 2021 году Минфин выделит на эти нужды порядка 27,3 млрд рублей.
Меры
Кемеровская область ввела обязательную вакцинацию против коронавируса — вслед за Москвой и Московской областью. В «прививочной карте» появился и Сахалин.
Прививку от коронавируса обязаны сделать все сотрудники органов госвласти и местного самоуправления, а также 60% всех существующих в области организаций.
Имеющие противопоказания граждане получили право не прививаться
Ранее главный санитарный врач Москвы Елена Андреева ранее обязала вакцинировать от коронавируса 60% работающего населения столицы. При этом еще за несколько дней до этого столичные власти отрицали возможность введения обязательной вакцинации. К аналогичным мерам прибегли власти Подмосковья.
Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские власти не будут вводить обязательную вакцинацию от ковида по всей стране, сообщает РИА Новости.