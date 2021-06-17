Российский государственный телеканал выплатит своим сотрудникам по 57 тысяч рублей за прививку от ковида

Все привившиеся от коронавируса сотрудники государственного канала RT получат за это единовременную выплату по 57 500 рублей, сообщила главный редактор канала Маргарита Симоньян.

Деньги получат те, кто сделает прививку до 10 июля. Сотрудники с антителами к коронавирусу могут рассчитывать на ту же выплату даже если они вакцинируются позже, пишет polit.ru.

«Отдельно отмечу, что все выплаты осуществляются из коммерческих, то есть самостоятельно заработанных, средств», — написала Симоньян.

Привиться своих сотрудников обязало и МИА «Россия сегодня». Генеральный директор этого агентства Дмитрий Киселев не мотивировал работников деньгами, пишет «МБХ медиа».

Цифра

Финансирование RT идет напрямую из бюджета. В 2021 году Минфин выделит на эти нужды порядка 27,3 млрд рублей.

Меры

Кемеровская область ввела обязательную вакцинацию против коронавируса — вслед за Москвой и Московской областью. В «прививочной карте» появился и Сахалин.

Прививку от коронавируса обязаны сделать все сотрудники органов госвласти и местного самоуправления, а также 60% всех существующих в области организаций.

Имеющие противопоказания граждане получили право не прививаться

Ранее главный санитарный врач Москвы Елена Андреева ранее обязала вакцинировать от коронавируса 60% работающего населения столицы. При этом еще за несколько дней до этого столичные власти отрицали возможность введения обязательной вакцинации. К аналогичным мерам прибегли власти Подмосковья.

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские власти не будут вводить обязательную вакцинацию от ковида по всей стране, сообщает РИА Новости.