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Здоровье

Российский онколог назвал две основные причины раковых опухолей

Российский онколог Антон Жигулев считает, что существуют две основные причины раковых опухолей. Мнением доктора поделился MedikForum.ru.

Врач. Доктор.
Врач. Доктор.
ССО.

Самая распространенная причина образования раковых опухолей, по мнению онколога, — это наследственная предрасположенность к онкологическим заболеваниям.

Врач объяснил, что в организме скапливаются «генетические поломки». У родителей они могут не вызывать развития опухоли, но дети, наследующие генетический материал, рискуют заболеть. Так, например, «поломку» гена BRCA, вызывающую рак молочной железы, носят мужчины и для них он не опасен. Однако они могут передать мутацию в «наследство».

Второй основной причиной раковых опухолей онколог назвал курение. Как подчеркнул Жигулев, вещества, содержащиеся в табачном дыме, непосредственно влияют на генетические параметры клеток.

В списке других причин онкологических заболеваний врач перечислил злоупотребление алкоголем, малоподвижность, обилие жареной пищи и острых блюд в рационе, а также вирусы, хронические воспалительные и эндокринные заболевания.

Ранее алтайские онкологи поделились историями пациентов, которые пришли к ним слишком поздно.

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