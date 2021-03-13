Российский онколог назвал две основные причины раковых опухолей

Самая распространенная причина образования раковых опухолей, по мнению онколога, — это наследственная предрасположенность к онкологическим заболеваниям.
Врач объяснил, что в организме скапливаются «генетические поломки». У родителей они могут не вызывать развития опухоли, но дети, наследующие генетический материал, рискуют заболеть. Так, например, «поломку» гена BRCA, вызывающую рак молочной железы, носят мужчины и для них он не опасен. Однако они могут передать мутацию в «наследство».
Второй основной причиной раковых опухолей онколог назвал курение. Как подчеркнул Жигулев, вещества, содержащиеся в табачном дыме, непосредственно влияют на генетические параметры клеток.
В списке других причин онкологических заболеваний врач перечислил злоупотребление алкоголем, малоподвижность, обилие жареной пищи и острых блюд в рационе, а также вирусы, хронические воспалительные и эндокринные заболевания.
Ранее алтайские онкологи поделились историями пациентов, которые пришли к ним слишком поздно.