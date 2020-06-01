Российский препарат от коронавируса не поступит в аптеки

Российский препарат получил регистрацию в Минздраве 29 мая. Он является аналогом японского лекарства «Фавипиравир».
Разработчики анонсируют эффективность лекарства на уровне 80%.
В РФПИ отметили, что препарат будет поставляться больницы по контрактам, в свободную продажу он не выйдет, пишет bfm.ru. Применение лекарства будет проходить под надзором врачей.
Между тем в Японии, где было разработано оригинальное действующее вещество «Фавипиравир», решили отложить ввод препарата в обращение, поскольку не доказана его эффективность.
Клинические испытания японского препарата «Фавипиравир» начались в российских больницах апреле и на пациентах с COVID-19. Этот препарат не продавался на рынке из-за негативных эффектов на беременных.
Чуть раньше главный уролог Минздрава, академик Дмитрий Пушкарь заявил, что лечение от коронавирусной инфекции с применением нового препарата будет занимать не более недели.
Ранее в новосибирском центре вирусологии «Вектор» разработали вакцину против этого заболевания. Ее клинические испытания начнутся в июне. А к сентябрю в стране будет вакцина — ее можно будет закапывать в нос.