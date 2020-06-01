Российский препарат от коронавируса не поступит в аптеки

Российский препарат «Авифавир» для лечения нового коронавируса может поступить в медучреждения уже 11 июня, сообщает « Интерфакс » со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), работающий над лекарством вместе с компанией «ХимРар».

Российский препарат получил регистрацию в Минздраве 29 мая. Он является аналогом японского лекарства «Фавипиравир».

Разработчики анонсируют эффективность лекарства на уровне 80%.



В РФПИ отметили, что препарат будет поставляться больницы по контрактам, в свободную продажу он не выйдет, пишет bfm.ru. Применение лекарства будет проходить под надзором врачей.

Между тем в Японии, где было разработано оригинальное действующее вещество «Фавипиравир», решили отложить ввод препарата в обращение, поскольку не доказана его эффективность.

Клинические испытания японского препарата «Фавипиравир» начались в российских больницах апреле и на пациентах с COVID-19. Этот препарат не продавался на рынке из-за негативных эффектов на беременных.

Чуть раньше главный уролог Минздрава, академик Дмитрий Пушкарь заявил, что лечение от коронавирусной инфекции с применением нового препарата будет занимать не более недели.

Ранее в новосибирском центре вирусологии «Вектор» разработали вакцину против этого заболевания. Ее клинические испытания начнутся в июне. А к сентябрю в стране будет вакцина — ее можно будет закапывать в нос.