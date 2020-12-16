Российский ученый назвал группу людей, которые не могут заразиться COVID-19

По его словам, если человек активно контактирует с больным COVID-19, однако при этом не заражается, то, возможно, у него есть T-клеточный иммунитет, который был выработан организмом в борьбе с другим заболеванием.

«Поэтому они защищены от повторного заражения. Может быть, переболели несколько лет назад, таких людей 10−15%", — рассказал Чумаков.

Он отметил, что граждане, недавно перенесшие грипп, в некоторой мере защищены от коронавирусной инфекции. В их крови содержится много белка интерферона, он создает препятствия для развития нового заражения.