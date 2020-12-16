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17 декабря
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Здоровье

Российский ученый назвал группу людей, которые не могут заразиться COVID-19

Перенесенные вирусные инфекции могут защитить организм человека от заражения коронавирусом, заявил завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. Энгельгардта РАН Петр Чумаков, пишет «Московский комсомолец».

Пандемия. Вирус
Пандемия. Вирус
unsplash.com

По его словам, если человек активно контактирует с больным COVID-19, однако при этом не заражается, то, возможно, у него есть T-клеточный иммунитет, который был выработан организмом в борьбе с другим заболеванием.

«Поэтому они защищены от повторного заражения. Может быть, переболели несколько лет назад, таких людей 10−15%", — рассказал Чумаков.

Он отметил, что граждане, недавно перенесшие грипп, в некоторой мере защищены от коронавирусной инфекции. В их крови содержится много белка интерферона, он создает препятствия для развития нового заражения.

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