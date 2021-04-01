Российское здравоохранение возвращается к плановой работе

В связи с этим постепенно восстанавливаются диспансеризация и профосмотры населения.

«С пика 279 тыс. коек, которые у нас были развернуты зимой, мы уже ушли на 119 тыс. И я привожу эти цифры только для того, чтобы сказать, что мы возвращаемся к плановой работе системы здравоохранения, а значит, восстанавливаем диспансеризацию и профосмотры», — сказала Голикова.

Ранее Голикова назвала месяц, когда в России сформируется коллективный иммунитет к COVID-19.

«Мы исходим из того, что если вакцинация происходит такими темпами, как она идет сейчас, если количество прививочных пунктов будет таким же, как сейчас, то мы как страна достигнем коллективного иммунитета в августе 2021 года», — спрогнозировала Голикова.

Глава Минздрава Михаил Мурашко также сообщил, что коечный фонд начал возвращаться к плановому оказанию помощи, пишет bfm.ru.