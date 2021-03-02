Голикова назвала месяц, когда в России сформируется коллективный иммунитет к COVID-19

Голикова отметила, что для определения сроков достижения коллективного иммунитета разработали эпидемиолого-математическую модель.
Таким образом, российские специалисты сейчас учитывают ситуацию в каждом регионе и в целом по стране.
«Мы исходим из того, что если вакцинация происходит такими темпами, как она идет сейчас, если количество прививочных пунктов будет таким же, как сейчас, то мы как страна достигнем коллективного иммунитета в августе 2021 года», — спрогнозировала Голикова.
При этом, добавила вице-премьер, формирование иммунитета может произойти и раньше.
Голикова также отметила, что уровень заболеваемости коронавирусом хоть и снижается, но остается достаточно серьезным.
Ранее российский инфекционист заявил о завершении третьей волны COVID-19 и спрогнозировал четвертую.