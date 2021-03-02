Голикова назвала месяц, когда в России сформируется коллективный иммунитет к COVID-19

Голикова отметила, что для определения сроков достижения коллективного иммунитета разработали эпидемиолого-математическую модель.

Таким образом, российские специалисты сейчас учитывают ситуацию в каждом регионе и в целом по стране.

«Мы исходим из того, что если вакцинация происходит такими темпами, как она идет сейчас, если количество прививочных пунктов будет таким же, как сейчас, то мы как страна достигнем коллективного иммунитета в августе 2021 года», — спрогнозировала Голикова.