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Жизнь

Инфекционист заявил о завершении третьей волны COVID-19 и спрогнозировал четвертую

Кандидат медицинских наук Сергей Вознесенский рассказал РИА «Новости» о завершении третьей волны коронавируса.

Коронавирус. Он с нами надолго.
Коронавирус. Он с нами надолго.
Pixabay.com

Вознесенский отметил, что третья волна выпала на период после январских праздников, однако ей помешал сформировавшийся у населения иммунитет.

«Третья волна коронавируса, на мой взгляд, имела место на существование после окончания январских праздников. Когда другие ОРВИ стали более распространенными, подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией не произошло», — пояснил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН.

Эксперт уверен, что население выработало естественный коллективный иммунитет. При этом, добавил он, новая волна возможна при появлении серьезных мутаций вируса.

«Серьезный подъем заболеваемости чисто гипотетически может быть в случае значительной изменчивости вируса и несостоятельности того иммунитета, который мы видим сейчас у нашего населения», — подчеркнул Вознесенский.

Пока что, успокоил он, выявляемые практически каждую неделю мутации не приводят к всплеску заражения: «Это говорит о том, что иммунитет пока что протективный».

Ранее сообщали, что российская вакцина «ЭпиВакКорона» эффективна против британского штамма COVID-19.

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