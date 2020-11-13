Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
13 ноября -1°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Здоровье

Российскую вакцину от коронавируса будут производить в Южной Корее

Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» договорились производить в Южной Корее, сообщает РИА Новости.

Вакцинация против коронавируса.
Вакцинация против коронавируса.
Анна Зайкова.

Российский фонд прямых инвестиций и корейская компания GL Rapha объявили о соглашении по производству в стране более 150 млн доз вакцины.

Производство начнется уже в декабре, а поставки на экспорт — в январе 2021-го.

Турция также захотела производить у себя «Спутник V», пишет Lenta.ru. Анкара заинтересована в производстве «на мощностях турецких фармпроизводителей после проведения токсикологических исследований, предусмотренных локальным законодательством».

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе инвестиционного форума «ВТБ Капитал» «Россия зовет» заявил, что основная проблема для массового производства вакцины от коронавируса заключается в нехватке соответствующего оборудования.

В России к настоящему моменту зарегистрированы две вакцины против COVID-19.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость