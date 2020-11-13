Российскую вакцину от коронавируса будут производить в Южной Корее

Российский фонд прямых инвестиций и корейская компания GL Rapha объявили о соглашении по производству в стране более 150 млн доз вакцины.
Производство начнется уже в декабре, а поставки на экспорт — в январе 2021-го.
Турция также захотела производить у себя «Спутник V», пишет Lenta.ru. Анкара заинтересована в производстве «на мощностях турецких фармпроизводителей после проведения токсикологических исследований, предусмотренных локальным законодательством».
Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе инвестиционного форума «ВТБ Капитал» «Россия зовет» заявил, что основная проблема для массового производства вакцины от коронавируса заключается в нехватке соответствующего оборудования.
В России к настоящему моменту зарегистрированы две вакцины против COVID-19.