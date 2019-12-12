Росстат подсчитал, сколько россиян рискуют разжиреть

Росстат выяснил, что больше половины россиян имеют предрасположенность к ожирению. К таким результатам ведомство пришло, исследовав рацион питания жителей страны, сообщает «Росбалт».

По данным Росстата, 17,8% мужчин и 24,5% женщин уже имеют ожирение первой, второй и третьей степеней.

Лишь 34% мужчин и 38,1% женщин соответствуют норме.

Основную часть среднесуточного рациона россиян в 2018 году составили углеводы и жиры. Больше половины населения едят мясные изделия не чаще раза в неделю, а 30,1% детей от 3 до 13 лет потребляют овощи не чаще раза в неделю.

Количество россиян, уже имеющих одно или несколько заболеваний, связанных с питанием, составило 42,3%. Отмечается, что это чуть ниже показателя семилетней давности — 44,9%.

В Алтайском крае

По данным Минздрава, больше всего людей с избыточным весом проживают в Алтайском крае.

По данным ведомства, в 2018 году на 100 тыс. населения Алтайского края приходилось 5,57 тыс. случаев ожирения. Следующие в рейтинге Курганская и Тюменская области, а также Ямало-Ненецкий автономный округ существенно худее.