«Ростех» планирует зарегистрировать однофазную вакцину от гриппа и коронавируса

Чемезов пояснил, что вакцин должно быть много. Но в случае с новой, вместо двух уколов «нужно будет поставить только один».
«Надеюсь, что к концу года, может быть, началу следующего года мы сможем уже зарегистрировать», — цитирует его РИА Новости.
Глава госкорпорации добавил, что прививка будет защищать одновременно от коронавируса и гриппа.
В начале апреля министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал о разработке еще одной российской вакцины против COVID-19. Он отметил, что уже «в ближайшее время» станут известны результаты.
Ранее сообщалось, что Алтайский край получил первую партию «ЭпиВакКорона» Новосибирского центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».