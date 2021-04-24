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Здоровье

«Ростех» планирует зарегистрировать однофазную вакцину от гриппа и коронавируса

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в эфире «Россия 1» заявил о намерении к началу 2022 года зарегистрировать однофазную вакцину от ковида. Об этом сообщил портал RT.

Вакцина.
Вакцина.
архив ОАО "Алтай-Кокс"

Чемезов пояснил, что вакцин должно быть много. Но в случае с новой, вместо двух уколов «нужно будет поставить только один».

«Надеюсь, что к концу года, может быть, началу следующего года мы сможем уже зарегистрировать», — цитирует его РИА Новости.

Глава госкорпорации добавил, что прививка будет защищать одновременно от коронавируса и гриппа.

Вакцина &quot;ЭпиВакКорона&quot;.
Вакцина «ЭпиВакКорона».
rospotrebnadzor.ru

В начале апреля министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал о разработке еще одной российской вакцины против COVID-19. Он отметил, что уже «в ближайшее время» станут известны результаты.

Ранее сообщалось, что Алтайский край получил первую партию «ЭпиВакКорона» Новосибирского центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».

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