С двустронней пневмонией госпитализировали жену президента Украины

Супруга президента Украины Елена Зеленская, у которой была выявлена коронавирусная инфекция, госпитализирована с двусторонней пневмонией.

Состояние первой леди страны стабильное, сообщили в пресс-службе офиса главы государства.

По информации пресс-службы, у Зеленской — внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести. При этом необходимости в подключении её к аппарату искусственного дыхания нет.

Очередные тесты украинского лидера и его детей показали отрицательные результаты, пишет News.ru.

О заболевании жены украинского лидера стало известно 12 июня. Изначально врачи решили оставить ее на амбулаторном лечении. Женщина изолировалась от других членов семьи, чтобы не подвергать их опасности.

Президент Владимир Зеленский перешел на особый режим работы и ограничил число личных контактов.

Ранее Зеленский заявлял, что хотел заразиться COVID-19. Так — на своем примере — он хотел продемонстрировать, «что это не чума».