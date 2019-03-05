С российского рынка снимают еще один препарат от кашля

«Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения доводит до сведения субъектов обращения лекарственных средств письмо ЗАО «Сандоз» об отзыве регистрационных удостоверений и изъятии из обращения всех серий лекарственных препаратов «Эриспирус (МНН: Фенспирид), таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой, 80 мг» и «Эриспирус (МНН: Фенспирид), сироп 2 мг/мл», — сообщается в письме ведомства.
В письме компании-производителя препарата говорится о добровольном отзыве препарата с рынка в связи с тем, что ранее было выявлено «удлинение интервалов QT на электрокардиограмме» у пациентов, принимавших другой препарат с фенспиридом — «Эреспал». И, хотя при приеме «Эриспируса» не было зафиксировано аналогичного нежелательного воздействия, но «в качестве предупреждающей меры и в интересах безопасности пациентов» было принято решение об отзыве препарата, сообщает «Интерфакс».
14 февраля Росздравнадзор отозвал с российского рынка «Эреспал», а 19 февраля — «Эпистат». Оба лекарства содержали фенспирид. Препараты с фенспиридом назначаются для лечения заболеваний дыхательных путей.