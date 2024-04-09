10 апреля
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Здоровье

Самый полезный сорт сыра назвал врач

Кардиолог назвал моцареллу наиболее полезным сыром, сообщает Lenta.ru.

Ломтики манго, моцарелла, сок лайма, морская соль.
Ломтики манго, моцарелла, сок лайма, морская соль.
buzzfeed.com

По словам эксперта, большинство сортов сыра негативно влияют на здоровье сердца и сосудов — в них содержится слишком много насыщенных жиров и натрия.

Между тем в моцарелле этих веществ намного меньше, что делает сыр более полезным для работы сердечно-сосудистой системы.

У моцареллы есть и другие преимущества для здоровья. В этом сыре много белка и кальция, поэтому он полезен для мышц и костей. Также это хороший источник пробиотиков, необходимых для работы кишечника.

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