По словам эксперта, большинство сортов сыра негативно влияют на здоровье сердца и сосудов — в них содержится слишком много насыщенных жиров и натрия.

Между тем в моцарелле этих веществ намного меньше, что делает сыр более полезным для работы сердечно-сосудистой системы.

У моцареллы есть и другие преимущества для здоровья. В этом сыре много белка и кальция, поэтому он полезен для мышц и костей. Также это хороший источник пробиотиков, необходимых для работы кишечника.

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