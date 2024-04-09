9 апреля
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Здоровье

Способ справиться с перееданиями на фоне стресса назвали ученые

Стало известно, что поддержка со стороны родных и друзей помогает избегать переедания на нервной почве, сообщает Lenta.ru.

Фаст-фуд.
Фаст-фуд.
СС0

Переедание на фоне стресса — это частая поведенческая реакция, при которой люди потребляют много высококалорийной или сладкой пищи. Такая привычка может привести к ожирению и диабету.

Ученые провели два эксперимент, в котором людей разделили на четыре группы. В первой их поддерживали лучшие друзья, во второй — незнакомцы. Члены третьей группы должны были подбадривать себя сами, а четвертой не давали никаких указаний.

Участникам давали разные поручения, чтобы вызвать стресс. После ряда испытаний людям предложили на выбор высококалорийные и диетические блюда. Члены группы дружеской поддержки брали меньшие порции пищи. Это указывает на снижение потребности в еде при стрессе.

Ранее стало известно, как предотвратить деменцию.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость