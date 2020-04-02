Самоизоляция и карантин: объясняем, чем отличаются эти режимы

Самоизоляция — это когда максимальное количество людей находятся в домашних условиях и не контактируют между собой.
Такой режим введен в регионах для всех жителей.
Совет
За один вынужденный выход гражданам лучше совместить сразу несколько дел и в идеале выходить в магазин или аптеку раз в несколько дней. Можно договориться с соседями, если есть питомцы, чтобы выгуливать их по очереди.
Карантин
Карантин отличается от более мягкого режима самоизоляции.
Он подразумевает жесткие требования и применяется к инфицированным людям или к тем, у кого есть подозрение на инфекцию, пишет «РГ».
В России карантин введен письмом главного санитарного врача от 18 марта 2020 года в отношении всех прибывших из-за границы.
Этот режим предписывают вернувшемуся гражданину врачи.
Наказание
Президент РФ Владимир Путин недавно подписал закон, усиливающий уголовную и административную ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, в том числе карантина. Максимальные сроки — до 7 лет — могут быть назначены в случае серьезных последствий.
Нарушение режима самоизоляции со стороны россиян будет подпадать под правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность — глава 20 КоАП.
Штрафы для граждан предусматриваются от 1 тысячи до 30 тыс. рублей, если указанные действия не повлекли тяжких последствий. В случае повторного правонарушения либо последствий в виде вреда здоровью человека или имуществу виновному грозит штраф от 15 тыс. до 50 тыс. рублей.
Нарушители и режим
В Алтайском крае сотрудники полиции выявили более 400 нарушений режима самоизоляции.
31 марта в регионе ввели режим самоизоляции.
Покидать квартиру разрешается только в крайних случаях:
- необходимость обращения за неотложной медицинской помощью,
- при наличии прямой угрозы жизни и здоровью,
- для поездок на работу (если сотрудника не освободили от служебных обязанностей),
- для совершения покупок в ближайшем магазине или аптеке,
- для выноса мусора,
- для выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем сто метров от места проживания.
Кроме того, вводится режим социальной дистанции — необходимо держаться на расстоянии полутора метров друг от друга (правда, ВОЗ рекомендует два метра). Исключением станут поездки в такси.