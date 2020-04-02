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Самоизоляция и карантин: объясняем, чем отличаются эти режимы

Чем отличается карантин, за нарушение которого предполагается жестко наказывать, от самоизоляции, которая введена в большинстве регионов страны, Алтайском крае, в частности, — рассказал член комитета Госдумы по охране здоровья, доктор медицинских наук Борис Менделевич.

Карантин. Офис.
Карантин. Офис.
CC0

Самоизоляция — это когда максимальное количество людей находятся в домашних условиях и не контактируют между собой.

Такой режим введен в регионах для всех жителей.

Совет

За один вынужденный выход гражданам лучше совместить сразу несколько дел и в идеале выходить в магазин или аптеку раз в несколько дней. Можно договориться с соседями, если есть питомцы, чтобы выгуливать их по очереди.

Карантин

Карантин отличается от более мягкого режима самоизоляции.

Он подразумевает жесткие требования и применяется к инфицированным людям или к тем, у кого есть подозрение на инфекцию, пишет «РГ».

В Бийске проверяют предпринимателей, нарушающих режим самоизоляции.
В Бийске проверяют предпринимателей, нарушающих режим самоизоляции.
нашбийск.рф/

В России карантин введен письмом главного санитарного врача от 18 марта 2020 года в отношении всех прибывших из-за границы.

Этот режим предписывают вернувшемуся гражданину врачи.

Наказание

Президент РФ Владимир Путин недавно подписал закон, усиливающий уголовную и административную ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, в том числе карантина. Максимальные сроки — до 7 лет — могут быть назначены в случае серьезных последствий.

Нарушение режима самоизоляции со стороны россиян будет подпадать под правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность — глава 20 КоАП.

Объявления на &quot;Авито&quot; во время режима самоизоляции.
Объявления на «Авито» во время режима самоизоляции.
avito.ru.

Штрафы для граждан предусматриваются от 1 тысячи до 30 тыс. рублей, если указанные действия не повлекли тяжких последствий. В случае повторного правонарушения либо последствий в виде вреда здоровью человека или имуществу виновному грозит штраф от 15 тыс. до 50 тыс. рублей.

Нарушители и режим

В Алтайском крае сотрудники полиции выявили более 400 нарушений режима самоизоляции.

31 марта в регионе ввели режим самоизоляции.

Покидать квартиру разрешается только в крайних случаях:

  • необходимость обращения за неотложной медицинской помощью,
  • при наличии прямой угрозы жизни и здоровью,
  • для поездок на работу (если сотрудника не освободили от служебных обязанностей),
  • для совершения покупок в ближайшем магазине или аптеке,
  • для выноса мусора,
  • для выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем сто метров от места проживания.

Кроме того, вводится режим социальной дистанции — необходимо держаться на расстоянии полутора метров друг от друга (правда, ВОЗ рекомендует два метра). Исключением станут поездки в такси.

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