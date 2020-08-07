Самолечение или классика: ученые одолели бессонницу

В исследовании приняли участие более 7 тыс. человек, страдающих бессонницей. Результаты оказались впечатляющими.
По истечении срока тестового исследования испытуемые стали спать почти на шесть часов больше в неделю. Они сократили употребление снотворных, стали реже ходить по врачам и пропускать работу.
Программа также способствовала некоторому устранению чувства тревоги и депрессивного состояния, пишет bfm.ru.
56% добровольцев победили бессонницу, тогда как классическая методика позволяет избавиться от нее 50% людей, следует из данных исследования.