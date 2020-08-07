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Здоровье

Самолечение или классика: ученые одолели бессонницу

Ученые объявили о победе над бессонницей, сообщает британская The Guardian. Методика Sleepio, разработанная компанией Big Health, предполагает самолечение через интернет в течение шести недель.

Отдых. Сон
Отдых. Сон
СС0

В исследовании приняли участие более 7 тыс. человек, страдающих бессонницей. Результаты оказались впечатляющими.

По истечении срока тестового исследования испытуемые стали спать почти на шесть часов больше в неделю. Они сократили употребление снотворных, стали реже ходить по врачам и пропускать работу.

Программа также способствовала некоторому устранению чувства тревоги и депрессивного состояния, пишет bfm.ru.

56% добровольцев победили бессонницу, тогда как классическая методика позволяет избавиться от нее 50% людей, следует из данных исследования.

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