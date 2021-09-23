30-сантиметровый тромб нашли у женщины кузбасские врачи

В Кемерове врачи двух больниц случайно нашли у родившей женщины 30-сантиметровый тромб и провели ей операцию, сообщил глава областного минздрава Михаил Малин.

24-летняя жительница Ленинска-Кузнецкого попала в красную зону роддома кузбасской больницы, где ей экстренно провели кесарево сечение из-за ухудшения состояния плода. Россиянка родила здоровую дочь.

Через два дня женщине провели плановое УЗИ брюшной полости, на котором медики увидели в ее вене 30-сантиметровый тромб — жизни женщины угрожала серьезная опасность, ей требовалась серьезная и срочная операция. Транспортировать пациентку было опасно — тромб мог оторваться в любой момент.

Чтобы провести операцию и не подвергать пациентку риску, в больницу пригласили сосудистых хирургов из Кузбасской областной клинической больницы имени Беляева, пишет Lenta.ru.

Через сутки женщину перевели в палату красной зоны хирургического отделения больницы Подгорбунского, она долечивалась под наблюдением хирургов и акушеров-гинекологов.

22 сентября ее выписали домой, состояние пациентки оценивается как хорошее.

Ранее в США впервые в истории прошла операция по пересадке человеку искусственного сердца. Мужчине поставили французский кардиопротез. Он близок к обычному человеческому органу — имеет две желудочковые камеры и четыре биологических клапана, но требует питания от внешних аккумуляторов.