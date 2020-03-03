Счетная палата назвала, каких показателей по медпомощи детям не достиг Алтайский край

Алтайский край не достиг планового показателя по доле детских поликлиник и поликлинических отделений, в которых созданы комфортные условия для пребывания детей.
Также регион оказался в списке тех, где доля детей в возрасте 0−17 лет от общей численности детского населения, пролеченных в дневных стационарах, не достигла планового показателя.
В Алтайском крае выше запланированного оказалась младенческая смертность, но также наблюдалось и снижение коэффициента этого показателя за 2018 год по сравнению с 2017 годом.
В целом эксперты посчитали, что квалифицированных специалистов-педиатров в регионах не хватает, а состояние большинства зданий, используемых под детские поликлиники, не может обеспечить детям необходимый комфорт.
В 2018 году Счетная палата обратила внимание на рост смертности младенцев в тех регионах, где недавно построили перинатальные центры. Позже в Минздраве отреагировали на эту статистику, заявив, что она некорректна.