Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
3 марта -2°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Здоровье

Счетная палата назвала, каких показателей по медпомощи детям не достиг Алтайский край

Счетная палата РФ представила отчет об эффективности расходования в 2018—2019 годах средств федерального бюджета на развитие базы детских поликлиник. Доступность услуг в сфере детского здравоохранения пока не соответствует требуемому уровню, сделали вывод эксперты.

Ребенок.
Ребенок.
СС0

Алтайский край не достиг планового показателя по доле детских поликлиник и поликлинических отделений, в которых созданы комфортные условия для пребывания детей.

Также регион оказался в списке тех, где доля детей в возрасте 0−17 лет от общей численности детского населения, пролеченных в дневных стационарах, не достигла планового показателя.

В Алтайском крае выше запланированного оказалась младенческая смертность, но также наблюдалось и снижение коэффициента этого показателя за 2018 год по сравнению с 2017 годом.

В целом эксперты посчитали, что квалифицированных специалистов-педиатров в регионах не хватает, а состояние большинства зданий, используемых под детские поликлиники, не может обеспечить детям необходимый комфорт.

В 2018 году Счетная палата обратила внимание на рост смертности младенцев в тех регионах, где недавно построили перинатальные центры. Позже в Минздраве отреагировали на эту статистику, заявив, что она некорректна.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость