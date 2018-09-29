Читайте нас в соцсетях
29 сентября 10°C
Новости
Вся лента
Жизнь
23

Минздрав объяснил, почему в регионах с перинатальными центрами чаще умирают младенцы

Счетная палата обратила внимание на рост смертности младенцев в тех регионах, где недавно построили перинатальные центры, сообщает РБК. В Минздраве отреагировали на эту статистику, заявив, что она некорректна.

Младенец.
Младенец.
Михаил Хаустов

По информации издания, за год показатель младенческой смертности увеличился в Кабардино-Балкарской Республике, в Республике Хакасия, в Самарской области, Тамбовской, Калужской, Челябинской и Нижегородской. Как следует из отчета аудитора Счетной палаты, именно в этих регионах (в числе других девятнадцати) в 2016—2017 годах заработали перинатальные центры. В документе говорится, что подобная статистика «требует дополнительного анализа со стороны Минздрава России».

Министерство здравоохранения отреагировало, указав на некорректные выводы отчета Счетной палаты. Ведомство отметило, что судить о повышении смертности только по росту показателя младенческой смертности (1 случай на 1000 родившихся живыми) неправильно. «Так, например, абсолютное число умерших детей в некоторых из них (перечисленных регионах) уменьшилось, а показатель вырос за счет снижения числа родившихся детей», — объяснили чиновники и добавили, что только в России индикатор детской смертности рассчитывается ежемесячно, а не ежегодно, как во всё мире.

Согласно майскому указу Владимира Путина, к 2024 году показатель младенческой смертности в России должен снизиться до 4,5 случая на тысячу родившихся детей. По данным РБК, за текущий год он составил 5,2 случая.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление
Афиша
PDA
Email подписка