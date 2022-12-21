Сделать прекрасное совершенным

Любой женщине важно поддерживать свою внешность на должном уровне. Однако найти подходящую клинику, где подарят красоту и молодость, бывает непросто даже в региональной столице. Одним из таких мест является «Центр европейской косметологии». Из названия уже понятно, какой уровень услуг получат клиенты. Об эффективных аппаратных методиках, которые сделают каждую еще совершеннее — наш материал.

Начнем с эксклюзива — аппаратов, которые представлены только в «Центре европейской косметологии».

«Центр европейской косметологии». Фото: Анна Зайкова. «Центр европейской косметологии». Фото: Анна Зайкова. «Центр европейской косметологии». Фото: Анна Зайкова.

Криолиполиз на страже красивой фигуры

Для борьбы с жировыми отложениями в «Центре европейской косметологии» имеется аппарат ZLipo (ЗеЛипо) компании Zimmer Medizin System (Зиммер Медицин Систем), «родом» из Германии. Компания специализируется на физиотерапии и имеет более чем 40-летний опыт разработки и производства медицинской техники. В 2015 году она представила инновационную технологию аппаратной борьбы с лишними объемами. В ее основе — воздействие на ткани с помощью холода и ударной волны.

Аппарат ZLipo ( ЗеЛипо). Фото: Анна Зайкова.

Под влиянием низких температур жировые клетки расщепляются. Таким образом, можно избавиться от излишков в области живота, спины, бедер и других частей тела.

В работе используются только оригинальные расходники — специальные салфетки.

Как предупреждают специалисты, одним криолиполизом скорректировать фигуру раз и навсегда не выйдет. Лучше сочетать этот метод с «классикой»: правильным питанием и спортом.

Каждая процедура занимает в клинике 40−50 минут и проходит в комфортных условиях, на мягкой кушетке.

Кстати, метод криолиполиза вполне безболезненный, а результат будет заметен уже после первой процедуры. Сейчас на курс криолиполиза действует выгодная акция — поспешите.

Много задач — один SharpLight

Аппарат SharpLight ( Шарплайт). Фото: Анна Зайкова.

Настоящее чудо техники в косметологическом кабинете. Этот агрегат способен решать множество задач в вопросах красоты.

Фракционное лазерное омоложение кожи, коррекция фигуры, удаление сосудистых звездочек и пигментных пятен на лице и теле— только часть из них.

Так, с помощью аппарата SharpLight (Шарплайт) израильского производства можно привести в порядок все зоны лица и тела. В работе используется несколько насадок, каждая из которых выполняет собственную функцию.

SharpLight позволяет затронуть даже глубокие слои кожи. А также есть возможность разработки индивидуального плана коррекции проблемных зон для каждого клиента.

Следующие два героя мира косметологии по праву зарекомендовали себя в индустрии. Что касается «Центра европейской косметологии», там используется исключительно оригинальная техника. Ее закупают через официальных дистрибьюторов.

Для лечения и расслабления

Массаж давно занял свое место в мире медицины и косметологии. Без него невозможно представить полноценное расслабление и восстановление организма.

Аппарат Icoone ( Айкун). Фото: Анна Зайкова.

В «Центре европейской косметологии» можно пройти курс как ручного, так и аппаратного массажа. Подробнее остановимся на втором.

Итальянский аппарат Icoone (Айкун) функционирует согласно инновационной технологии вакуумного массажа. С его помощью можно улучшить фигуру и даже овал лица. Также помогает справиться с отеками и способствует естественной выработке коллагена, так необходимого нашей коже.

Кроме того, с помощью аппаратного массажа можно качественно восстановиться после интенсивных физических нагрузок. «Забитые» мышцы скажут вам спасибо.

Для достижения заметного эффекта специалисты рекомендуют пройти курс из 10−15 сеансов.

Технологию Icoone сравнивают с массажем в 200 пальцев одновременно. При этом процедура безболезненна.

Гладкость быстро и надолго

Аппарат LightSheer DESIRE ( ЛайтШир ДИЗАИА). Фото: Анна Зайкова.

В современном ритме жизни метод лазерной эпиляции позволяет сэкономить драгоценное время.

В «Центре европейской косметологии» есть возможность пройти курс этих почти волшебных процедур на аппарате LightSheer DESIRE (ЛайтШир ДИЗАИА) израильского производства. Сеансы проходят быстро и без каких-либо неприятных ощущений. Со временем волосяные луковицы погибают, и нежелательные волосы останутся в прошлом.

За один-два месяца удается получить заметный результат. Кстати, после процедуры на коже практически не останется следа (в отличие, например, от некоторых других способов эпиляции).

Также нельзя не отметить, что сеанс занимает совсем немного времени — всего пять минут на каждую зону. В клинике действует система скидок на эпиляцию двух и более зон.

Еще один важный факт о «Центре европейской косметологии»

Диплом победителя премии в номинации «Салон красоты года 2022» Фото: Анна Зайкова.

В 2022 году клиника стала обладателем престижной премии «Народный знак качества». Таким способом множество довольных клиентов выразило свою любовь к центру.

— Это, прежде всего, благодарность всем сотрудникам центра, награда за их профессионализм и душевный подход к каждому клиенту. Нам очень приятно, что люди приняли участие в голосовании, — говорит Юлия Симон, директор «Центра евро­пейской косме­тологии».

Фото: Анна Зайкова.

Г. Барнаул,

ул. Папанинцев, 102.

Тел. (3852) 36−66−30, 8−903−957−33−77

vk.com/centrevrokosmetolog

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