Секс, спорт и рисование. Ученые рассказали, как настроиться на рабочий лад после праздников

Рассеянность и проблемы с памятью, которые мешают работать и учиться, возникают у каждого человека. Особенно сложно вернуться в прежний ритм работы после отдыха. Газеты.Ru составила несколько рекомендаций, как вернуться в рабочее русло после недели новогодних праздников.

Чтобы быстрее прийти в себя, важно вернуться к привычному образу жизни: восстановить здоровое питание, режим сна, начать гулять или тренироваться.

«Тонус мозга за время каникул снижается, и навык „напрягаться“ постепенно уходит. Этот навык нужно наработать заново, методом постепенного увеличения нагрузки, от малого к большему. Это миф, что после перерыва и каникул когнитивные функции улучшаются», — объяснил заведующий кафедрой психологии и педагогики РУДН, кандидат психологических наук Евгений Башкин.

По его словам, здоровье мозга и психики связано с общим здоровьем организма.

Чтобы вернуть концентрацию и улучшить свои когнитивные способности, следует уделить время специальным упражнениям: рисовать двумя руками, походить с закрытыми глазами, писать нерабочей рукой или придумать новое описание хорошо знакомого предмета.

Новый год. Елка. СС0

По словам клинического психолога, эксперта ГБПОУ ДЗМ «Медицинский колледж № 1» Станислава Самбурского, вернуться в привычный режим помогут и обычные развлечения: спорт, секс, видеоигры и изучения языков.

«По результатам исследований было установлено, что хорошая сексуальная активность помогает повысить скорость реакции и зрительную ориентацию. У такого человека лучше работает память, ему легче сконцентрировать внимание на важных вопросах», — отметил Самбурский.