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Новый год

Самые полезные закуски на праздничном столе назвала диетолог

Рейтинг быстрых, простых и вкусных закусок назвала «Известиям» врач-диетолог «СМ-Клиники» Елена Тихомирова.

Приготовление еды.
Приготовление еды.
Freepik.com

На первом месте оказались шампиньоны под сыром. По словам специалиста, для приготовления этой закуски понадобятся грибы среднего размера.

Их нужно помыть, предварительно разогреть духовку (до 220 градусов) и запекать 3−5 минут. Готовые шампиньоны немного посыпать сыром.

Еще одним праздничным вариантом стало канапе на шпажках. Основу блюда составляют креветка, кусочек огурца и помидор черри. Все это нанизывают на шпажки в любой последовательности.

На третьем месте — ассорти запеченных овощей. Диетолог рекомендует запечь овощи в духовке, затем выложить их на тарелку в несколько слоев и украсить все свежей зеленью.

Также это может быть ассорти из запеченных баклажанов и кабачков.

Вкусные и простые в приготовлении — морепродукты, например, кальмар. Следует варить тушку две минуты, не прорезая.

Затем его нужно очистить от внутренностей и наполнить. Начинкой могут стать шампиньоны, обжаренные с луком и также все можно дополнить тертым сыром, заключила эксперт.

Ранее в Роспотребнадзоре напомнили, сколько «живут» новогодние салаты.

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