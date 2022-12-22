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Новый год

С горошком и майонезом. Оливье подорожал в России на 7%

В этом году салат оливье обойдется россиянам на 7% дороже, чем в 2021-м, ссылается РИА Новости на исследование «Чек Индекс».

Салат Оливье.
Салат Оливье.
unsplash.com

Эксперты собрали данные с 1 по 18 декабря. Обнаружилось, что на оливье для четырех человек придется потратить 481 рубль. Это на 34 рубля больше, чем в прошлом году.

Кроме того, салат можно купить в магазине. По словам аналитиков, средний чек его покупки — 194 рубля. На 2% выше, чем в 2021-м.

Маринованные огурцы подорожали на 38% (до 68 рублей), укроп и петрушка — на 23% (до 25 рублей), горошек — на 18% (до 91 рубля), майонез — на 17% (до 56 рублей).

Стоимость репчатого лука увеличилась на 13% (до 11 рублей), вареной колбасы — на 2% (до 102 рублей).

При этом картофель подешевел на 22% (до 43 рублей), морковь — на 3% (до 8 рублей), куриные яйца — на 1% (до 78 рублей).

Ранее барнаульцы рассказали, как и с чем готовят оливье.

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