17 декабря
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Как не набрать лишний вес на новогодних праздниках, рассказала диетолог

Порой сложно удержаться от обилия разнообразной и вкусной еды во время приближения праздничных выходных, но на строгую диету все же садиться не нужно, рассказывает RT врач-диетолог Елена Соломатина.

Овощи. Салат.
Овощи. Салат.
CC0

По словам специалиста, многие начинают себя ограничивать, чтобы надеть новогоднее платье.

После желанного похудения, люди начинают есть больше чем обычно и лишний вес очень быстро набирается. Так происходит в связи с тем, что организм включает адаптационные механизмы.

Диетолог советует пить больше воды в течение дня, потому как в новогоднюю ночь происходит обезвоживание.

«За стол садиться неголодным, иначе будет падение уровня глюкозы в крови. На ужин желательно приготовить что-то лёгкое, белковое», — рассказывает Соломатина.

По ее мнению, овощи во время застолья должны занимать половину тарелки.

Эксперт подчеркивает, что клетчатка берёт на себя излишки жира, сахара, создаёт объём, стимулирует ЖКТ и понижает уровень плохого холестерина.

Также еще одним советом врача стала замена колбасы в оливье на куриную грудку и самостоятельное приготовление майонеза, а вместо желтка лучше положить больше яичного белка.

Ранее, какие украшения выбрать к новогоднему образу на год Кролика, посоветовала ювелир.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость