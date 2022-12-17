Как не набрать лишний вес на новогодних праздниках, рассказала диетолог

По словам специалиста, многие начинают себя ограничивать, чтобы надеть новогоднее платье.
После желанного похудения, люди начинают есть больше чем обычно и лишний вес очень быстро набирается. Так происходит в связи с тем, что организм включает адаптационные механизмы.
Диетолог советует пить больше воды в течение дня, потому как в новогоднюю ночь происходит обезвоживание.
«За стол садиться неголодным, иначе будет падение уровня глюкозы в крови. На ужин желательно приготовить что-то лёгкое, белковое», — рассказывает Соломатина.
По ее мнению, овощи во время застолья должны занимать половину тарелки.
Эксперт подчеркивает, что клетчатка берёт на себя излишки жира, сахара, создаёт объём, стимулирует ЖКТ и понижает уровень плохого холестерина.
Также еще одним советом врача стала замена колбасы в оливье на куриную грудку и самостоятельное приготовление майонеза, а вместо желтка лучше положить больше яичного белка.
Ранее, какие украшения выбрать к новогоднему образу на год Кролика, посоветовала ювелир.
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