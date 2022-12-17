17 декабря
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Жизнь

Какие украшения выбрать к новогоднему образу на год Кролика, посоветовала ювелир

О выборе украшений с символическим смыслом в преддверии года Черного Водяного Кролика (Кота), рассказала РИА Новости директор по продукту ювелирной компании Sokolov Елена Ракутина.

Ювелирные украшения. Золото. Драгоценности.
Ювелирные украшения. Золото. Драгоценности.
CC0

Женщинам лучше отдать предпочтение жемчугу, поскольку кролик покровительствует семейному благополучию, плодородию и гармонии.

Также можно присмотреться и к миксу самоцветов или кольцам из разных металлов.

По словам эксперта, наступающий год рекомендуется встречать в сдержанных и простых цветовых оттенках наряда. Украшения в образе могут быть более смелыми и акцентными.

«В этом году особенно актуальны длинные моносерьги или фантазийные каффы в сочетании с пирсингом ушей. Необычные украшения — обязательный атрибут новогоднего образа», — добавляет ювелир.

Мужчинам специалист рекомендует «выйти за рамки» и добавить шика в свой праздничный образ. Заметным аксессуаром может стать моносерьга с подвесным элементом.

К примеру, драгоценная брошь-бутоньерка вполне способна дополнить образ романтика и мечтателя.

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