Какие украшения выбрать к новогоднему образу на год Кролика, посоветовала ювелир

О выборе украшений с символическим смыслом в преддверии года Черного Водяного Кролика (Кота), рассказала РИА Новости директор по продукту ювелирной компании Sokolov Елена Ракутина.

Женщинам лучше отдать предпочтение жемчугу, поскольку кролик покровительствует семейному благополучию, плодородию и гармонии.

Также можно присмотреться и к миксу самоцветов или кольцам из разных металлов.

По словам эксперта, наступающий год рекомендуется встречать в сдержанных и простых цветовых оттенках наряда. Украшения в образе могут быть более смелыми и акцентными.

«В этом году особенно актуальны длинные моносерьги или фантазийные каффы в сочетании с пирсингом ушей. Необычные украшения — обязательный атрибут новогоднего образа», — добавляет ювелир.

Мужчинам специалист рекомендует «выйти за рамки» и добавить шика в свой праздничный образ. Заметным аксессуаром может стать моносерьга с подвесным элементом.

К примеру, драгоценная брошь-бутоньерка вполне способна дополнить образ романтика и мечтателя.

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