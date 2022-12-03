Новый год-2023: многим лучше замереть и спрятаться. Прогнозы и советы эксперта

Близится 2023 год — Год Черного Водяного Кролика по китайскому календарю, пишет «МК».

Людей интересует, что общего у них с Кроликом, как себя вести, чтобы год стал успешным.

Кролик — это пугливое, тревожное существо, которое может умереть от разрыва сердца, если его сильно напугать, считает эзотерик и психотерапевт Мирослава Буш.

Эти зверьки живут стаями, и если кто-то из стаи заболевает, то сородичи его выгоняют.

Прогноз по-кроличьи

В 2023 году многие столкнутся со многими моментами, которые напугают. В такой ситуации кролик обычно замирает или прячется. По мнению эксперта, в наступающем году многим лучше замереть и спрятаться.

В новом году следует заняться укреплением своего дома. Решать квартирные вопросы, создавать «гнездо», создавать семью и… размножаться. Как кролики. Если кто-то хочет забеременеть, то в 2023 году это должно получиться.

Год будет связан с большими стрессами, с нервными потрясениями. На все события человек будет реагировать острее, чем в предыдущие годы. Поэтому стоит заняться укреплением своего духа, психики и нервной системы, советует специалист.

Очищение

Это еще год Черного Водяного Кролика. Черный цвет — это очищение. Он поглощает все остальные цвета. Поэтому 2023 год — очищение пространства, очищение жизни от негатива.

Вода означает гибкость, хитрость. Это позволит достичь своих целей быстрее.

Украшение для елки

На праздничную елку повесьте морковки — это порадует кролика.

Морковь , овощи , продукты , урожай. pixabay.com/

Звезды предсказывают

Мы все увидим новые перспективы и начнем новые дела.

2023 год станет временем начала масштабных перемен.

Звезды предсказывают разрушение старых догм, преобразование в политической, духовной и экономической сферах жизни.

2023 год станет рубежом перехода старого устоявшегося мира к новому. Но будет для нас — сегодняшних — абсолютно непонятным. Во всяком случает, так предсказывают звезды.