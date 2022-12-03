3 декабря
﻿
Жизнь

Новый год-2023: многим лучше замереть и спрятаться. Прогнозы и советы эксперта

Близится 2023 год — Год Черного Водяного Кролика по китайскому календарю, пишет «МК».

Кролик.
Кролик.
Дмитрий Кудрявцев.

Людей интересует, что общего у них с Кроликом, как себя вести, чтобы год стал успешным.

Кролик — это пугливое, тревожное существо, которое может умереть от разрыва сердца, если его сильно напугать, считает эзотерик и психотерапевт Мирослава Буш.

Эти зверьки живут стаями, и если кто-то из стаи заболевает, то сородичи его выгоняют.

Прогноз по-кроличьи

В 2023 году многие столкнутся со многими моментами, которые напугают. В такой ситуации кролик обычно замирает или прячется. По мнению эксперта, в наступающем году многим лучше замереть и спрятаться.

В новом году следует заняться укреплением своего дома. Решать квартирные вопросы, создавать «гнездо», создавать семью и… размножаться. Как кролики. Если кто-то хочет забеременеть, то в 2023 году это должно получиться.

Год будет связан с большими стрессами, с нервными потрясениями. На все события человек будет реагировать острее, чем в предыдущие годы. Поэтому стоит заняться укреплением своего духа, психики и нервной системы, советует специалист.

Очищение

Это еще год Черного Водяного Кролика. Черный цвет — это очищение. Он поглощает все остальные цвета. Поэтому 2023 год — очищение пространства, очищение жизни от негатива.

Вода означает гибкость, хитрость. Это позволит достичь своих целей быстрее.

Украшение для елки

На праздничную елку повесьте морковки — это порадует кролика.

Морковь, овощи, продукты, урожай.
Морковь, овощи, продукты, урожай.
pixabay.com/

Звезды предсказывают

Мы все увидим новые перспективы и начнем новые дела.

2023 год станет временем начала масштабных перемен.

Звезды предсказывают разрушение старых догм, преобразование в политической, духовной и экономической сферах жизни.

2023 год станет рубежом перехода старого устоявшегося мира к новому. Но будет для нас — сегодняшних — абсолютно непонятным. Во всяком случает, так предсказывают звезды.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость