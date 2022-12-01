Новый год-2023. Как циклично повторялись глобальные события при Тигре. Что ожидает в год Кота

По китайскому календарю 2023 год, будет годом Черного Водяного Кролика. Или Кота. В любом случае, Восточный гороскоп допускает покровителями года этих животных.

Во вьетнамских и тайских гороскопах (идентичны китайскому), остался — Кот, даже транскрипция слова «кролик» на китайском повторяет написание слова «кот» на вьетнамском, пишет proza.ru.

Цикличность

Древние ученые вычислили повтор во времени, означающий, что жизнь является циклическим повтором прошлых лет. Все события истории повторяются, прогнозы астрологов строятся на этом факторе.

Так, глобальные события 2022 года напоминают опасный момент в мировой истории 60-летней давности — так называемый Карибский кризис, когда мир чуть не свалился в ядерную бездну.

В 1962 году был год Водяного Тигра, в 2022 году он повторился.

С точки зрения характеристики поколения, 1962 год Тигра довольно не собран (нисходящий узел на Сатурне), не очень объективен, зато возлагает на себя глобальную практическую миссию (Уран вошел в Деву), прежде всего просвещенческую (соединение Юпитера с Хироном).

Годы характеризуются поиском деятельности и интереса, а также смешением стилей и синтезом.

1963 год оказался с систематическим мышлением и хорошей собранностью, собирающий остатки духовности предыдущих лет и завершающий период подготовки к активной деятельности последующих.

События 1963 года Кота, повторятся в 2023 году.

В следующем году будет вспоминаться прошлый, но с шагом в будущее (Юпитер в Овне).

2023 год не будет таким бурным, как год Тигра, события пойдут спокойнее.

Не забываем, что Кот — домашнее животное.

Звезды предсказывают

Мы все увидим новые перспективы и начнем новые дела.

2023 год станет временем начала масштабных перемен.

Звезды предсказывают разрушение старых догм, преобразование в политической, духовной и экономической сферах жизни.

2023 год станет рубежом перехода старого устоявшегося мира к новому. Но будет для нас — сегодняшних — абсолютно непонятным. Во всяком случает, так предсказывают звезды.

Между тем астрологи в Поднебесной утверждают, что предстоящий год станет счастливым. А также — спокойным и гармоничным.

Год сулит всем нам добро, романтику, приятное общение с родными и близкими, семейное счастье. В 2023-м не будет места конфликтам и размолвкам с дорогими сердцу людьми.

«Кошачье» время

Годы Кота (Кролика): 1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023.