23 мая
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Здоровье

Коварный майонез. Диетолог перечислила самые вредные салаты, которые «подрывают» здоровье

Самые вредные среди популярных салатов — оливье, селедка под шубой и мимоза, рассказала URA.RU диетолог Ирина Писарева.

Селедка под шубой. Салат. Готовка.
Селедка под шубой. Салат. Готовка.
СС0

Врач отметила, что «оливье, наверно, самый популярный в России салат».

«Он является вредным, потому что в него добавляется майонез. Второе — там совмещаются горошек, бобовые, крахмалистые, плюс чаще всего его делают с колбасой», — уточнила Писарева.

Кроме того, добавила она, оливье содержит большое количество соли. Из-за нее получается калорийная «углеводная бомба».

Селедка под шубой — еще один салат, негативно влияющий на здоровье. По словам Ирины Писаревой, 90% людей тоже готовят его с майонезом. В отличие от йогурта и сметаны, в этой добавке много соли и сахара.

«Тем, кто склонен к отекам и проблемам с почками, селедка противопоказана», — сказала диетолог.

Кроме того, вредна мимоза. Чтобы сделать этот салат менее калорийным и более полезным, Писарева порекомендовала заменять колбасу на куриное филе, майонез на йогуртовый соус или оливковое масло, а яйца — на авокадо.

Ирина Писарева,
врач-диетолог:

В авокадо полезные жиры, и он не способствует выработке плохого холестерина, а в желтке яйца его много.

Ранее исследователи заявили, что жирная пища повышает риск развития рака, а приготовление шашлыка может навредить легким.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость