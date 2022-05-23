Коварный майонез. Диетолог перечислила самые вредные салаты, которые «подрывают» здоровье

Врач отметила, что «оливье, наверно, самый популярный в России салат».

«Он является вредным, потому что в него добавляется майонез. Второе — там совмещаются горошек, бобовые, крахмалистые, плюс чаще всего его делают с колбасой», — уточнила Писарева.

Кроме того, добавила она, оливье содержит большое количество соли. Из-за нее получается калорийная «углеводная бомба».

Селедка под шубой — еще один салат, негативно влияющий на здоровье. По словам Ирины Писаревой, 90% людей тоже готовят его с майонезом. В отличие от йогурта и сметаны, в этой добавке много соли и сахара.

«Тем, кто склонен к отекам и проблемам с почками, селедка противопоказана», — сказала диетолог.

Кроме того, вредна мимоза. Чтобы сделать этот салат менее калорийным и более полезным, Писарева порекомендовала заменять колбасу на куриное филе, майонез на йогуртовый соус или оливковое масло, а яйца — на авокадо.

Ирина Писарева,

врач-диетолог:

В авокадо полезные жиры, и он не способствует выработке плохого холестерина, а в желтке яйца его много.

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