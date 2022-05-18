18 мая
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Здоровье

Ученые рассказали, как приготовление шашлыка может навредить легким

Ученые из Польши и Америки исследовали, как жарка шашлыка может навредить легким, пишет Naked Science. Выяснилось, что особенно опасны канцерогенные соединения, возникающие в воздухе.

Шашлык, мангал.
Шашлык, мангал.
CC0

Вредные частицы образуются при работе двигателя авто, горении мусора, а также приготовлении мяса на мангале, шашлыка или барбекю.

Специалисты отметили, что самое негативное воздействие оказывает сильный смог над городом — из-за лесных пожаров рядом с населенными пунктами. В таких случаях концентрация вредных соединений может превысить предельно допустимую норму в десятки раз.

Солнечные лучи способствуют возникновению нитрофенольных соединений, которые пагубны для здоровья и могут поразить все органы. И даже разовое отравление зачастую провоцирует нарушение в захвате кислорода гемоглобином.

Если доза нитрофенолов не такая большая, то могут проявиться дерматиты, аллергические реакции органов дыхания и зрения.

А регулярное воздействие нитрофенолов может привести к злокачественным новообразованиям в легких и летальному исходу.

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