Исследователи: жирная пища повышает риск развития рака

Связь между жирной пищей и уровнем оксида азота в организме выявили ученые из Института передовых наук и технологий Бекмана в США. Молекула NO, в свою очередь, участвует в развитии воспаления и повышает риск рака. Результаты исследования опубликовали в журнале ACS Central Science .

Специалисты разработали высокочувствительный молекулярный зонд BL660-NO — наноустройство, представляющее собой группу атомов или молекул, которые могут визуализировать процессы в глубине живых тканей.

Отмечается, что биолюминесцентный зонд взаимодействует с определенными молекулярными структурами, в этом случае — с оксидом азота.

Ученые применили его, чтобы сравнить уровень NO у двух групп мышей с раком молочной железы. Одну кормили пищей с высоким содержанием жира (на него приходится 60% калорий). Другую — с низким содержанием жира (10% калорий).

В первом случае ученые заметили значительное повышение оксида азота в микросреде, окружающей опухоль. И это доказывает его прямую связь с патологическим процессом. Так, оказалось, что диета, способствующая воспалению, усиливает выработку NO. Поэтому в дальнейшем онкология может прогрессировать.

Уточняется, что микросреда — это сложная система, которая влияет на развитие рака. Для нее характерно большое количество провоспалительных молекул. Они вырабатываются из-за продуктов с высоким содержанием жиров.

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