Исследователи: жирная пища повышает риск развития рака

Специалисты разработали высокочувствительный молекулярный зонд BL660-NO — наноустройство, представляющее собой группу атомов или молекул, которые могут визуализировать процессы в глубине живых тканей.
Отмечается, что биолюминесцентный зонд взаимодействует с определенными молекулярными структурами, в этом случае — с оксидом азота.
Ученые применили его, чтобы сравнить уровень NO у двух групп мышей с раком молочной железы. Одну кормили пищей с высоким содержанием жира (на него приходится 60% калорий). Другую — с низким содержанием жира (10% калорий).
В первом случае ученые заметили значительное повышение оксида азота в микросреде, окружающей опухоль. И это доказывает его прямую связь с патологическим процессом. Так, оказалось, что диета, способствующая воспалению, усиливает выработку NO. Поэтому в дальнейшем онкология может прогрессировать.
Уточняется, что микросреда — это сложная система, которая влияет на развитие рака. Для нее характерно большое количество провоспалительных молекул. Они вырабатываются из-за продуктов с высоким содержанием жиров.
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