«Рябчики, картоха, мазик». Барнаульцы рассказали, как и с чем они готовят оливье

Перед каждым Новым годом обязательным блюдом в нашем рационе становится исконно русский салат с французским именем — оливье. Мы спросили у барнаульцев, как они его готовят: по традиционному рецепту, или как-то иначе.

Анна, жительница Барнаула:

У меня салат оливье самый обыкновенный: колбаса, картоха, морковь, горох, лук, огурец маринованный, яйца и майонез. Зачем изобретать велосипед?

Салат Оливье. unsplash.com

Антонина, жительница Барнаула:

Сначала готовила классический оливье, как мои мама и бабушка, потом как-то приелось, захотелось новых вкусов. Конечно же, я полезла в интернет в поисках экстравагантного рецепта и нашла: оливье со скумбрией. Для салата не много надо: полрыбины, пара огурцов — соленый и свежий, картофель, морковь, яйца и зеленый горошек с майонезом. Ни для кого не секрет, что рыба хорошо сочетается с огурцом.

Гастрономические гурманы предлагают такие варианты, как оливье с грибами, креветками, оливками и даже фасолью с сухариками.

Салат Оливье. unsplash.com

Софья, жительница Барнаула:

Перед Новым годом не заморачиваюсь над салатом оливье — беру любой рецепт из интернета. Ну, что там может быть: зелень, горошек, колбаса и мазик. Картоху еще можно добавить.

Алексей, житель Барнаула:

В свое время наткнулся в сети на рецепт этого салата. Только был он с ананасами и курицей. Не было огурцов и моркови. В целом, получалось вкусно, красиво и легко.

Салат Оливье. unsplash.com

Салат придумал Люсьен Оливье, который руководил московским рестораном «Эрмитаж» с 1860 по 1883 год. Рецепт своего блюда повар держал в секрете. Первые упоминания рецепта были в в журнале «Наша пища» № 6 от 31 марта 1894 года. В состав входили: жареный рябчик, картофель, свежие огурцы, каперсы, оливки, соус «провансаль» с добавлением соевого соуса «Соя-кабуль»