«Рябчики, картоха, мазик». Барнаульцы рассказали, как и с чем они готовят оливье

Анна, жительница Барнаула:
У меня салат оливье самый обыкновенный: колбаса, картоха, морковь, горох, лук, огурец маринованный, яйца и майонез. Зачем изобретать велосипед?
Антонина, жительница Барнаула:
Сначала готовила классический оливье, как мои мама и бабушка, потом как-то приелось, захотелось новых вкусов. Конечно же, я полезла в интернет в поисках экстравагантного рецепта и нашла: оливье со скумбрией. Для салата не много надо: полрыбины, пара огурцов — соленый и свежий, картофель, морковь, яйца и зеленый горошек с майонезом. Ни для кого не секрет, что рыба хорошо сочетается с огурцом.
Гастрономические гурманы предлагают такие варианты, как оливье с грибами, креветками, оливками и даже фасолью с сухариками.
Софья, жительница Барнаула:
Перед Новым годом не заморачиваюсь над салатом оливье — беру любой рецепт из интернета. Ну, что там может быть: зелень, горошек, колбаса и мазик. Картоху еще можно добавить.
Алексей, житель Барнаула:
В свое время наткнулся в сети на рецепт этого салата. Только был он с ананасами и курицей. Не было огурцов и моркови. В целом, получалось вкусно, красиво и легко.
Салат придумал Люсьен Оливье, который руководил московским рестораном «Эрмитаж» с 1860 по 1883 год. Рецепт своего блюда повар держал в секрете. Первые упоминания рецепта были в в журнале «Наша пища» № 6 от 31 марта 1894 года. В состав входили: жареный рябчик, картофель, свежие огурцы, каперсы, оливки, соус «провансаль» с добавлением соевого соуса «Соя-кабуль»